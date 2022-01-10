Жители поселка Фролищи Нижегородской области написали обращение к западным странам о санкциях Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Жители поселка Фролищи Нижегородской области написали обращение к западным странам о санкциях. Текст обращения в своем Telegram-канале опубликовал журналист и общественный деятель Армен Гаспарян.

"Мы жители посёлка Фролищи , Нижегородской области хотим поблагодарить за то, что ваши социальные сети перестают работать в России, может быть теперь больше людей займутся реально полезными делами.

Фролищам все равно на закрытие H&M и Zara. Если кому-то негде одеваться, приезжайте к нам во Фролищи: в среду, субботу и воскресение на нашем рынке есть всё!

Сожалеем, что закрылась IKEA, 80% населения нашего поселка только из новостей узнала, что есть такой магазин. Санкции Apple и закрытие их фирменных магазинов для нас тоже не санкции, у нас во Фролищах такой магазин не успел открыться.

Санкции в отношении валютных счетов и зарубежной недвижимости даже комментировать не будем, мы очень расстроились, теперь фролищинцы не смогут каждые выходные летать на свою виллу в Монако или Италию, придётся как и раньше ездить на дачу - окучивать картошку и собирать урожай.

Знаем про запрет нашим кошкам участвовать в международных выставках и соревнованиях. Официально заявляем, что кошки Фролищ и раньше бойкотировали эти мероприятия и участия в них не принимали.

Спасибо, что закрыли свои западные страны от наших туристов. У нас 85 субъектов Российской Федерации, если захотим увидеть что-то новое и интересное, найдём у себя. Карелия, Дагестан, Казань, Иркутск.

А вообще, мы хотим вам сказать, что умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать - в Россию можно только верить! Мы пережили всё самое страшное, мы люди, которые ели гудрон вместо жвачки и в детстве от всех болезней использовали подорожник.

Чемодан, вокзал и пусть весь ваш иностранный бизнес уезжает из нашей страны, а то превратим всё в национальное достояние! Своими санкциями вы разбудили самое страшное оружие - патриотизм", - говорится в обращении.