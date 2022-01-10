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Предпринимателям Нижнего Новгорода будет выделено 25 млн рублей в виде грантов и субсидий

14 марта 2022 15:41  [101] Бизнес
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородским предпринимателям будет выделено из городского бюджета 25 млн рублей в виде грантов и субсидий. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по по экономике, промышленности и предпринимательству.

Согласно информации, грант для начинающих предпринимателей предлагается повысить с 1,2 млн до 10 млн рублей. Субсидии на возмещение затрат на модернизацию производства будут увеличены с 10,6 млн до 15 млн рублей. Таким образом, муниципальная часть поддержки нижегородских предпринимателей составит 25 млн рублей.

Отмечается, что начинающий предприниматель, в том числе самозанятый, может получить грант на сумму до 100 тыс. рублей, а предприятия до 420 тыс. рублей на уже проведенную модернизацию производства.

Напомним, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил увеличить гранты и субсидии нижегородским предпринимателям.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области будут реализованы меры поддержки туристической отрасли.

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Теги:
Городская дума Предприниматели Субсидии
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