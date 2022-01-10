Канал "Релокейшн" о притеснении россиян за рубежом появился в Telegram Политика

Притеснение россиян по национальному признаку начало активно распространяться за рубежом с начала специальной военной операции на Украине.

Русофобия не знает границ. Так, россиянам уже отказывают в лечении в больницах, преподаватели отказываются учить российских студентов, а недовольные европейцы громят российские магазины и оскверняют церкви. Даже дети подвергаются травле в школах.

Проблему русофобии уже признали многие лидеры зарубежных стран. В защиту российского населения выступил президент Турции, а правительство ФРГ заявило, что не потерпит нападок на русскоязычное население.

Примеров притеснения россиян стало так много, что для освещения данной проблемы был создан Telegram-канал "Релокейшн", в котором публикуются истории граждан, столкнувшихся с русофобией, и материалы западных СМИ об этом.

Любой россиянин может прислать свой рассказ и обсудить его с другими участниками, которые попали в похожую ситуацию.