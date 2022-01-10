Состояние малых архитектурных форм проверяют в скверах и парках Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде стартовала инвентаризация малых архитектурных форм в скверах и парках, благоустроенных по нацпроекту "Жилье и городская среда". Данная работа проводится в рамках подготовки города к весенне-летнему сезону.
Как сообщили в горадминистрации, сегодня работы ведутся в Советском районе - в сквере около гимназии №53, на площадках у Дворца спорта, у ДК "Звезда", у ДК "Победа" и на Щёлоковском хуторе. Проверены будут все благоустроенные парки и скверы, подчеркнули в районной администрации.
Так, сотрудники обходят территории и отмечают все возникшие за зиму дефекты и выясняют, по чьей вине они возникли.
В частности, если повреждения нанесены подрядными организациями в ходе уборки, то восстановление будет сделано за их счёт.
В случае, если дефект образовался в ходе эксплуатации и является гарантийным случаем, то его устранит компания, которая занималась благоустройством на данной площадке.
Уже после схода снега начнётся инвентаризация зелёных насаждений, добавили в администрации.
Согласно информации, при обнаружении дефектов на благоустроенных пространствах города нижегородцы могут сообщить о них в администрацию района, а также через платформу "Лобачевский".
Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов начать подготовку территорий к весенне-летнему сезону, не дожидаясь ежегодного месячника по благоустройству.
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