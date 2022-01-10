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Общество

Коечный фонд для больных ковидом в Нижегородской области сокращен до 2,6 тысяч единиц

16 марта 2022 09:37  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Коечный фонд для больных ковидом в Нижегородской области сокращен до 2,6 тысяч единиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, в регионе выписка выше госпитализации уже более двух недель. Таким образом, идёт постоянный процесс обратного перепрофилирования коек под привычные цели.

"Выдерживаем средний уровень свободного коечного фонда под коронавирус - 20-30%. Все медицинские организации работают в полную мощность, оказывая экстренную и плановую медицинскую помощь", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что накануне губернатор региона Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области.

Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее в Нижегородской области были отменены обязательная дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и предприятий и обязательное ношение перчаток для сотрудников общепита, контактирующих с клиентами.

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Теги:
больницы Коронавирус
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