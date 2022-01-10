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Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно информации, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
При этом сохраняются общие требования: термометрия на входе, организация мест для обработки рук антисептиками и использование рециркуляторов.
Также в силе остаётся требование о ношении масок в общественных местах. Отмечается, что это обусловлено действием постановления главного санитарного врача № 31 от 16 октября 2020 года на территории Нижегородской области.
"Рассчитываю, что ситуация продолжит улучшаться, и мы сможем принимать дополнительные решения", - написал Глеб Никитин.
Ранее в Нижегородской области были отменены обязательная дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и предприятий и обязательное ношение перчаток для сотрудников общепита, контактирующих с клиентами.
Также Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области.
Кроме того, с 26 февраля в регионе отменена система QR-кодов.
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