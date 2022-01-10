Ещё пять нижегородцев погибли во время спецоперации на Украине

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Правительство Нижегородской области сообщило о гибели пяти нижегородцев во время спецоперации на Украине.
Согласно информации, выполняя воинский долг, в ходе специальной операции погибли: Александр Хрипунов, Алексей Грачев, Улвин Дадашов, Александр Захаров, Алексей Крауклис.
Сообщается, что они будут представлены к государственным наградам.
"От имени всех жителей региона и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким. Те, кто погиб, выполняя воинский долг, - настоящие герои. Окажем семьям необходимую помощь. Скорбим вместе с вами. Нижегородцы всегда проявляли невероятное мужество, оберегая Отечество и свой народ. Так происходит и в наши дни", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее глава региона сообщил о погибшем во время спецоперации на Украине нижегородце Андрее Глене.
Напомним, что семьи нижегородцев, погибших в военной спецоперации на Украине, получат по 2 млн рублей.
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