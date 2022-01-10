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Общество

Ещё пять нижегородцев погибли во время спецоперации на Украине

16 марта 2022 17:37  [347] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Правительство Нижегородской области сообщило о гибели пяти нижегородцев во время спецоперации на Украине.

Согласно информации, выполняя воинский долг, в ходе специальной операции погибли: Александр Хрипунов, Алексей Грачев, Улвин Дадашов, Александр Захаров, Алексей Крауклис.

Сообщается, что они будут представлены к государственным наградам. 

"От имени всех жителей региона и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким. Те, кто погиб, выполняя воинский долг, - настоящие герои. Окажем семьям необходимую помощь. Скорбим вместе с вами. Нижегородцы всегда проявляли невероятное мужество, оберегая Отечество и свой народ. Так происходит и в наши дни", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее глава региона сообщил о погибшем во время спецоперации на Украине нижегородце Андрее Глене.

Напомним, что семьи нижегородцев, погибших в военной спецоперации на Украине, получат по 2 млн рублей.

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Теги:
Военные ДНР
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