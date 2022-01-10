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Общество

Кастинг для участников народного концерта "Военные песни у Кремля" стартовал в Нижнем Новгороде

16 марта 2022 17:45  [93] Общество

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В День Победы, 9 мая 2022 года, на сцене "Ракушка" в Александровском саду в Нижнем Новгороде состоится масштабный концерт "Военные песни у Кремля". В нём могут принять участие желающие нижегородцы, сообщили организаторы.

Концерт состоится при поддержке платформы "800 добрых дел" и "Нижегородского областного информационного центра" (НОИЦ).

Исполнителей, которые выступят во время большого концерта, выберут посредством кастинга. Участие в кастинге могут принять жители Нижегородской области в возрасте старше шести лет, каждый из которых должен представить на отборочном туре одну песню о Великой Отечественной войне.

При этом, подчеркнули организаторы, необязательно быть профессиональным исполнителем и иметь музыкальное образование.

Для участия в кастинге нужно до 5 апреля включительно отправить заявку на e-mail: 9may@pravda-nn.ru.

В письме необходимо указать ФИО, контактный телефон, род деятельности, место жительства и работы, изложить краткую автобиографию, а также рассказать, почему вами выбрана определённая песня.

Также нужно приложить видеозапись хронометражем 30-60 секунд с исполнением конкурсной песни. Причём демо-записи могут быть непрофессиональными, даже с мобильного телефона.

Проект "Военные песни у Кремля" соединяет прошлое и будущее Нижнего Новгорода. Во время концерта непрофессиональные исполнители выступают совместно с профессиональными певцами или группами. Каждое выступление становится мини-спектаклем.

Целью мероприятия является объединение всех жителей Нижнего Новгорода, сохранение памяти о великом подвиге народа, воспитание патриотизма и морально-нравственных ценностей у молодёжи.

Итоги кастинга будут объявлены 6 апреля на сайте: https://pravda-nn.ru.

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Теги:
9 мая День Победы Концерты
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