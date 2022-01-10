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Общество

Около 30 искусственных сооружений возводится на 1 эпапе М-12

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Фото: ГК "Автодор"

Во Владимирской области на 80 км 1-го этапа М-12 будет построено 29 искусственных сооружений: 24 моста и путепровода, 3 прохода для скота, 2 подземных пешеходных перехода. Сейчас работы ведутся на 27 сооружениях, рассказали в ГК "Автодор".

Например, подземный пешеходный переход, который будет расположен на пересечении М-12 и М-7, находится уже на финальной стадии, в скором времени начнётся черновая отделка.

Завершить работы на всех 29 сооружениях планируется до середины второго квартала 2022 года. Среди них мосты через реки Пекша, Большая Липня и Вольга.

Также на 1 этапе трассы М-12 продолжаются земляные работы: устройство насыпи, укладка геодрен, планировка обочин. Работы ведутся на 71 км из 80 км основного хода дороги. До наступления зимнего сезона рабочие уже уложили 12 км верхнего слоя основания асфальтобетонного покрытия.

Здесь также построены 3 производственные базы и 6 площадок временного складирования материалов. Для производства асфальтобетонной смеси на 1-м этапе строительства трассы М-12 будет работать 4 завода, 2 из которых уже введены в эксплуатацию. Весной этого года начнёт работу третий.

Напомним, М-12 будет дорогой первой технической категории, с 4 полосами движения, по 2 в каждую сторону. Для устройства верхнего слоя основания проезжей части используют асфальтобетонную смесь SP 32-Э, которая подходит для дорог с интенсивным трафиком и рассчитана на экстремальные нагрузки. В её состав входит уникальное вяжущее, которое специально запроектировано под климатические условия Московской и Владимирской областей.

Ежедневно в работах задействовано порядка 1500 человек, а также свыше 340 единиц техники.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Первый этап строительства магистрали протяжённостью 80 км проходит от пересечения с трассой А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автодорогой М-7 "Волга".

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Теги:
Дороги м-12 Строительство
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