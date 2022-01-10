ГАЗ переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГАЗ переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу завода.

Согласно информации, четырехдневная рабочая неделя вводится в период с 19 мая по 18 ноября 2022 года. Данная мера принята в связи с возможным падением объемов производства, вызванным проблемами с поставкой ряда комплектующих и нарушением логистических цепочек.

Как пояснили в пресс-службе завода, выпуск приказа не означает фактический переход на сокращенную рабочую неделю, режим работы в период с мая по ноябрь будет определен исходя из текущей ситуации.

Также сообщается, что на ГАЗе в антикризисном режиме работает ситуативный штаб, вводящий меры реагирования с учетом ежедневных изменений условий ведения бизнеса и возможных последствий в перспективе.

Ранее сообщалось, что конвейеры по выпуску автомобилей ГАЗ продолжают работу в штатном режиме.