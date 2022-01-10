Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2022 11:43  [6] Около 18 млн рублей получат нижегородские библиотеки на приобретение книг в 2022 году
18 марта 2022 11:16  [76] Более 180 млн поездок в общественном транспорте совершили нижегородцы в 2021 году
18 марта 2022 10:49  [113] Около 400 тысяч льготных транспортных карт выпущено для жителей Нижнего Новгорода
18 марта 2022 10:33  [98] Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 26 марта
18 марта 2022 10:18  [110] Жанна Никонова: "18 марта в НГЛУ стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку"
18 марта 2022 09:52  [129] "ЭнергосбыТ Плюс" отключил теплоснабжение нежилых объектов должника
18 марта 2022 09:42  [144] Глеб Никитин: "Нижегородскую область и Республику Крым объединяют давние двусторонние связи"
18 марта 2022 09:31  [157] Получено положительное заключение на проект рекультивации свалки на ул. Заовражной
17 марта 2022 20:29  [431] Алексей Беляев: "Глава Нижнего Новгорода услышал рестораторов"
17 марта 2022 20:07  [378] Уникальную рукописную Псалтырь подарили нижегородским архивистам
Общество

Более 180 млн поездок в общественном транспорте совершили нижегородцы в 2021 году

18 марта 2022 11:16  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 180 млн поездок в общественном транспорте совершили нижегородцы в 2021 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде в 2021 году было перевезено 187,5 млн пассажиров. В 2020 году этот показатель составил 149,5 млн поездок, а в 2019 - 175 млн.

Так, автобусами в 2021 году воспользовались 84,8 млн нижегородцев, электротранспортом - 38,9 пассажиров, а в метро было совершено 26,3 млн поездок.

Кроме того, 37,5 млн пассажиров воспользовалось услугами частных перевозчиков. Однако, отмечается, что подавляющее большинство таких перевозчиков не регистрируют поездки в Автоматизированной системе оплаты проезда.

Доля безналичных платежей составила 82%, что на 35% больше показателей 2017 года.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области в период пандемии стали чаще пользоваться общественным транспортом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph