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Более 180 млн поездок в общественном транспорте совершили нижегородцы в 2021 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по по транспорту и дорожному хозяйству.
Согласно информации, в Нижнем Новгороде в 2021 году было перевезено 187,5 млн пассажиров. В 2020 году этот показатель составил 149,5 млн поездок, а в 2019 - 175 млн.
Так, автобусами в 2021 году воспользовались 84,8 млн нижегородцев, электротранспортом - 38,9 пассажиров, а в метро было совершено 26,3 млн поездок.
Кроме того, 37,5 млн пассажиров воспользовалось услугами частных перевозчиков. Однако, отмечается, что подавляющее большинство таких перевозчиков не регистрируют поездки в Автоматизированной системе оплаты проезда.
Доля безналичных платежей составила 82%, что на 35% больше показателей 2017 года.
Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области в период пандемии стали чаще пользоваться общественным транспортом.
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