Более 180 млн поездок в общественном транспорте совершили нижегородцы в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 180 млн поездок в общественном транспорте совершили нижегородцы в 2021 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде в 2021 году было перевезено 187,5 млн пассажиров. В 2020 году этот показатель составил 149,5 млн поездок, а в 2019 - 175 млн.

Так, автобусами в 2021 году воспользовались 84,8 млн нижегородцев, электротранспортом - 38,9 пассажиров, а в метро было совершено 26,3 млн поездок.

Кроме того, 37,5 млн пассажиров воспользовалось услугами частных перевозчиков. Однако, отмечается, что подавляющее большинство таких перевозчиков не регистрируют поездки в Автоматизированной системе оплаты проезда.

Доля безналичных платежей составила 82%, что на 35% больше показателей 2017 года.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области в период пандемии стали чаще пользоваться общественным транспортом.