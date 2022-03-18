Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией Общество

18 марта в Нижнем Новгороде прошел автопробег в честь 8-ой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В нем приняло участие более 150 транспортных средств, оформленных в цветах российского триколора.

Автомобилисты проследовали по проспектам Ленина и Гагарина, встретилась на площади Ленина и единой масштабной колонной проехали по Канавинскому мосту. Пробег завершился у катера "Герой" на Нижневолжской набережной.

Другие автопробеги также проходят 18 и 19 марта в районах Нижегородской области.

Напомним, что ровно восемь лет назад в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.

Этому предшествовал референдум, на котором за воссоединение проголосовали подавляющее большинство крымчан.

Авторы фото: Кирилл Мартынов и Александр Воложанин