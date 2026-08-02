Тысячи паломников в Дивееве: как прошел праздник обретения мощей Серафима Саровского Общество

1 августа Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь по традиции стал центром православных торжеств. В день обретения мощей преподобного Серафима Саровского обитель посетил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Предстоятель Русской православной церкви возглавил Божественную литургию под открытым небом на площади перед Преображенским собором. Участниками богослужения стали тысячи паломников, приехавших в Дивеево со всей страны. По данным правоохранительных органов, на монастырской площади собрались около 7,5 тысячи верующих.



2026 год для Дивеевской обители отмечен сразу несколькими памятными датами: 200-летием основания Мельничной общины, 35-летием второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 35-летием возобновления монашеской жизни в монастыре.



В торжественном богослужении приняли участие представители федеральных и региональных властей, среди которых полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин и другие официальные лица.



«Из года в год к этой дате в Дивеево стекаются тысячи паломников. Присутствие патриарха РПЦ всякий раз напоминает об исключительном значении и Дивеевского монастыря, и святого батюшки Серафима для всего христианского мира», — отметил Глеб Никитин.



Особую атмосферу празднику придали многочисленные паломники, молитвенное шествие верующих, открытое богослужение и традиционная помощь волонтеров, которые сопровождали гостей обители.



После литургии Святейший патриарх Кирилл передал монастырю в дар икону первоверховных апостолов Петра и Павла. Также предстоятель вручил церковные награды митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию, игумении Сергии (Конковой) и насельницам Дивеевской обители.



Фото: Максим Герасимов