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Спорт

Юрий Шалабаев вручил благодарности нижегородским спортсменам за победы в соревнованиях

18 марта 2022 14:07  [75] Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с нижегородскими спортсменами – победителями соревнований разного уровня. Об этом рассказали в горадминистрации.

Мэр вручил благодарности спортсменам, которые добились успеха в бадминтоне, пауэрлифтинге, триатлоне, тайском боксе, спортивном ориентировании, шахматах, борьбе кудо, плавании.

Согласно информации, в 2021 году нижегородские спортсмены завоевали 486 медалей различного достоинства, тогда как в 2020 только 225.

В 2022 году 13 спортсменов достойно выступили на Олимпиаде в Пекине в составе национальной сборной, а конькобежец Сергей Трофимов завоевал серебряную медаль в командной гонке.

Юрий Шалабаев отметил, что нижегородских детей вдохновляют успехи спортсменов, и спрос на спортивную инфраструктуру в городе растёт.

"У нас большие планы на этот год, и, несмотря на понятные экономические трудности, мы от них не отказываемся. Это и строительство воркаут-площадок, и строительство ФОКОТа, ремонт в наших муниципальных учреждениях спорта и оснащение их самым современным оборудованием", – сказал градоначальник.

Нижегородские спортсмены рассказали, что отстранение от международных соревнований не помешает им продолжать заниматься и совершенствоваться.

Главное сейчас – не унывать, верить в лучшее и не прекращать тренировки, отметил трёхкратный чемпион мира на короткой воде в эстафетах Олег Костин.

"Поддерживают и близкие, и родные, и Всероссийская федерация по плаванию тоже пытается найти выход из положения, придумать новые турниры, чтобы соревновательный процесс не прекращался, чтобы просто от бортика до бортика не приходилось плавать", – рассказал спортсмен.

"Безусловно, поддержка чувствуется, было очень приятно, что сегодня меня пригласили на встречу с мэром, и особенно приятно видеть, что подчеркнули успехи молодых спортсменов", – добавил чемпион Европы по триатлону для людей с ПОДА Михаил Колмаков.

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Теги:
Спорт Юрий Шалабаев
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