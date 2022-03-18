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Общество

Исторический центр Дзержинска будет благоустроен в 2022 году

18 марта 2022 15:01  [123] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Исторический центр Дзержинска будет благоустроен в 2022 году. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, реализация проекта благоустройства Парковой аллеи и сквера на пл. Дзержинского, ставшего победителем федерального конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, начнется не позднее 1 июня.

Сообщается, что стоимость работ составит более 150 млн рублей. Средства были выделены по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, прогулочная зона сейчас используется просто как проходная зона между пл. Дзержинского и ул. Октябрьской, поэтому было принято решение поддержать идею жителей и создать единый ансамбль центральной площади и Парковой аллеи, которая станет "дзержинским Арбатом".

В рамках благоустройства в центральном сквере и на Парковой аллее будет отремонтируют асфальтобетонное покрытие, брусчатку заменят на тротуарную плитку, смонтируют новые уличные светильники, а также установят лавочки и круговые качели в сквере.

Кроме того, на аллее будет обустроена детская игровая площадка с оборудованием и специализированным покрытием.

Особое внимание будет уделено озеленению территории. В зоне благоустройства в общей сложности планируется высадить более 800 кустарников и деревьев.

Заместитель главы Дзержинска отметил, что  благоустройство сквера и пешеходной улицы будет проведено без изменения существующей планировки пространства.

Также от сквера на площади Дзержинского до улицы Октябрьской через Парковую аллею, по предписанию Дзержинского отделения ГИБДД, будут организованы безопасная схема движения и комфортная парковка транспорта около торгового центра "Дзержинец".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2022 году благоустроят 15 общественных пространств.

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Теги:
Благоустройство
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