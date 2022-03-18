Торжественное открытие школы после капремонта прошло в селе Арефино Вачского района Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Торжественное открытие школы после капремонта прошло в селе Арефино Вачского района. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, в школе в 2021 году провели капитальный ремонт, а в 2022 году будут завершены работы по благоустройству территории, установлены малые архитектурные формы. Общая стоимость контракта составила более 49,3 млн рублей.

Кроме этого, на оснащение школы учебной мебелью и оборудованием из областного бюджета было выделено более 7,3 млн рублей.

Как отметила в ходе открытия школы министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова, оснащение и оборудование арефинской школы является одним из лучших в регионе.

Также за счет местного бюджета приобретено оборудование для столовой и обеденного зала, гардероб и кабинеты центра "Точка роста".

По словам первого зампреда Заксобрания Нижегородской области Ольги Щетининой, в 2022 году также запланирован капитальный ремонт 91 школы и 61 детского сада. Еще 10 школ будут капитально отремонтированы и оборудованы на федеральные средства.

Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта.