Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2022 19:23  [38] Весенний беби-бум начался в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
18 марта 2022 18:52  [86] Торжественное открытие школы после капремонта прошло в селе Арефино Вачского района
18 марта 2022 18:30  [102] Более 7 млн рублей направлено на программу по укреплению межнациональных отношений в Нижнем Новгороде
18 марта 2022 18:16  [106] Нижегородским строительным компаниям выданы предостережения после происшествий на стройках
18 марта 2022 18:13  [109] Поддержка концессионеров, обязавшихся построить и модернизировать объекты социальной инфраструктуры, обсуждается в Нижнем Новгороде
18 марта 2022 17:45  [124] Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде открылся после реставрации
18 марта 2022 17:20  [166] Трудинспекция предостерегла нижегородские магазины OBI о недопустимости нарушения трудового законодательства
18 марта 2022 17:07  [275] Концерт-митинг, посвященный восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией, прошел в Нижнем Новгороде
18 марта 2022 16:46  [149] Капремонт и модернизация ждут центральную городскую библиотеку им.Ленина в Нижнем Новгороде
18 марта 2022 16:15  [302] Флешмоб "8 лет вместе" прошел на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде
Общество

Торжественное открытие школы после капремонта прошло в селе Арефино Вачского района

18 марта 2022 18:52  [86] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Торжественное открытие школы после капремонта прошло в селе Арефино Вачского района. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, в школе в 2021 году провели капитальный ремонт, а в 2022 году будут завершены работы по благоустройству территории, установлены малые архитектурные формы. Общая стоимость контракта составила более 49,3 млн рублей.

Кроме этого, на оснащение школы учебной мебелью и оборудованием из областного бюджета было выделено более 7,3 млн рублей. 

Как отметила в ходе открытия школы министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова, оснащение и оборудование арефинской школы является одним из лучших в регионе.

Также за счет местного бюджета приобретено оборудование для столовой и обеденного зала, гардероб и кабинеты центра "Точка роста".

По словам первого зампреда Заксобрания Нижегородской области Ольги Щетининой, в 2022 году также запланирован капитальный ремонт 91 школы и 61 детского сада. Еще 10 школ будут капитально отремонтированы и оборудованы на федеральные средства.

Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вачский район Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph