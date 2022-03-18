Более 2000 комплектующих вошли в перечень импортозамещения в Нижегородской области Экономика

Здание правительства Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области опубликовало перечень продукции, нуждающейся в импортозамещении.

Согласно документу, на сегодняшний день в списке более 2000 наименований продукции.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, предприятия сами сообщают, какая продукция необходима для импортозамещения. Данные в перечне продукции для импортозамещения обновляются ежедневно.

В новом разделе на сайте регионального Минпрома можно ознакомиться с перечнем продукции для импорта и импортозамещения, заполнить форму для включения в перечень другой продукции, а также сообщить о возможностях поставлять те или иные комплектующие из перечня.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что перечень - это не только список потребностей, но и реальная возможность на основе уже имеющихся, но "нераскрученных" разработок запустить новое производство.

При поиске возможных поставщиков центр по импортозамещению взаимодействует с союзом ТПП, ассоциациями промышленных предприятий субъектов РФ, торговыми представительствами РФ и представительствами РЭЦ за рубежом. Кроме того, вся информация передается в федеральный Минпромторг для размещения на "Бирже импортозамещения".

Ранее правительство Нижегородской области создало центр по импортозамещению. Также был создан штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере.