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Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
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Общество

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

19 марта 2022 15:03  [39] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

За минувшие сутки в Нижегородской области подтверждено 904 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, на 19 марта в регионе зарегистрировано 397741 случай ковида.

Вылечились в общей сложности 363776 человек, в том числе 2985 человек за прошедшие сутки.

Скончались 11293 человека, в том числе 9 человек за минувшие сутки.

Напомним, что недавно были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

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Теги:
Коронавирус
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