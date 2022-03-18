Виктор Евтухов: Никаких проблем с сахаром, солью и бытовой химией в российских магазинах нет Экономика

Виктор Евтухов Фото: сайт министерства

Никаких проблем с сахаром, солью и бытовой химией в российских магазинах нет. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, говоря о ситуации на рынке по социально значимым товарам.

Он особо подчеркнул, что с сахаром нет никаких проблем, потому что "наши производители производят его в достаточном количестве". Кроме того, Виктор Евнухов напомнил, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, "мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией".

"Мы видим повышенный спрос на сахар и соль, практически две позиции, которые сегодня в таком тренде. Но при этом надо сказать, что, к сожалению, те перебои, которые возникают, связаны с тем, что в крупном ритейле, который составляет порядка 40% российского рынка, было принято решение о предельно допустимой наценке на этот продукт не более 5%. Такую же торговую политику проводят и российские производители. Поэтому цена в крупном ритейле значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где, в общем, никаких проблем с пустыми полками под сахар нет", - продолжил замглавы Минпромторга РФ.

Говоря о предметах женской гигиены и подгузниках, он отметил, что запасов в торговых сетях "сделано очень и очень много". По его словам, запасы сырья и необходимых материалов у производителей есть на период до трёх месяцев, "дефицита не будет", а опустевшие полки в магазинах - вопросы логистики, перестройки цепочек поставок. "В этих товарах есть импортная составляющая, поэтому для того, чтобы перенаправить поставки и закупки, требуется определённое время", - продолжил замминистра промышленности.

Кроме того, Виктор Евтухов особо обратил внимание на то, что бытовой химии у нас производится больше, чем потребляется. "У нас избыточные мощности", - подчеркнул он.

В заключение замглавы Минпромторга коснулся вопроса производства кассовой ленты, отметим, что ее "предостаточно у нас производится". "Но поскольку появились такие сигналы, Федеральная налоговая служба приняла решение, что она не будет временно штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина, естественно, кассовый чек сегодня должен быть выдан", - сказал в заключение Виктор Евтухов.

Ранее сообщалось, что поставки сахара начались в магазины Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян ранее заявил, что в регионе проявилась проблема с "перекупщиками".

"Сейчас перед экономикой стоит серьезный вызов в виде санкций, поэтому такая деятельность недопустима ни в каком виде. Уже ведем совместную работу с УФАС, сетями, Роспотребнадзором и силовиками, чтобы довести ущерб от незаконной деятельности до минимума", - заявил замгубернатора.

Также он напомнил, что Минпром региона собирает информацию о ситуации с продуктами.

Ранее замгубернатора Нижегородской области рассказал об искусственно создаваемом ажиотаже на сахар.