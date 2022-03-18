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Общество

Участок улицы Горького перекроют в связи со строительством метро

21 марта 2022 16:59  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Участок улицы Горького перекроют в связи со строительством метро. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Согласно информации, МКУ "ГУММиД" обратился к администрации города с просьбой о перекрытии участка от перекрестка с ул. Ошарской до пересечения с ул. Ванеева. Движение по этому участку ул. Горького будет ограничено 2 и 3 апреля, а также 9 и 10 апреля в связи с работами по строительству метро.

Объехать закрытый участок можно будет по соседним улицам. В местах ограничения движения будут установлены дорожные знаки и ограждения.

Ранее сообщалось, что проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года.

Также напомним, что котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной. 

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Теги:
движение Метро
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