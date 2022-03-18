Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде взято под особый контроль государства Общество

Проект Ледового Дворца Фото: с сайта ХК "Торпедо" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде взято под особый контроль государства. Об этом сообщает правительство РФ.

Согласно информации, строительство новой ледовой арены будет финансироваться с помощью госпрограмм и средств ФНБ, а также строго контролироваться со стороны государственных органов.

Ранее нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство нового ледового дворца. Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ледовый дворец планируется построить на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород". Его строительство начнется уже весной 2022 года.