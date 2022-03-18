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Подъем заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области ожидается в апреле-мае. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
По его словам, в мире уже третью неделю растёт заболеваемость коронавирусом и госпитализация пациентов.
В Нижегородской области рост заболеваемости ожидается в апреле-мае. Как отметил Давид Мелик-Гусейновов, более точный прогноз будет составлен, исходя из интенсивности международного авиасообщения.
Также министр здравоохранения региона рассказал, что в 2021 году в лечебных организациях было всего 8% вакцинированных, а летальные случаи были единичны и в 100% случаях это были случаи с крайне отягощённым хроническим диагнозом или с недостаточным титром нейтрализующих антител.
Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что иммунитет после штамма "Омикрон" менее длительный, чем при "Дельте." Таким образом, к маю у 64% нижегородцев защитного уровня не останется, поэтому министр порекомендовал успеть пройти вакцинацию перед новым подъемом заболеваемости COVID-19.
Ранее сообщалось, что нижегородские медработники вакцинируются от COVID-19 до очередного подъема заболеваемости инфекцией.
Также нижегородский Минздрав сообщил о достаточном количестве вакцин в Нижегородской области. Прививку в регионе сделали уже почти 1,9 млн человек.
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