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Общество

Подъем заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области ожидается в апреле-мае

23 марта 2022 10:22  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подъем заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области ожидается в апреле-мае. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

По его словам, в мире уже третью неделю растёт заболеваемость коронавирусом и госпитализация пациентов.

В Нижегородской области рост заболеваемости ожидается в апреле-мае. Как отметил Давид Мелик-Гусейновов, более точный прогноз будет составлен, исходя из интенсивности международного авиасообщения. 

Также министр здравоохранения региона рассказал, что в 2021 году в лечебных организациях было всего 8% вакцинированных, а летальные случаи были единичны и в 100% случаях это были случаи с крайне отягощённым хроническим диагнозом или с недостаточным титром нейтрализующих антител. 

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что иммунитет после штамма "Омикрон" менее длительный, чем при "Дельте." Таким образом, к маю у 64% нижегородцев защитного уровня не останется, поэтому министр порекомендовал успеть пройти вакцинацию перед новым подъемом заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что нижегородские медработники вакцинируются от COVID-19 до очередного подъема заболеваемости инфекцией.

Также нижегородский Минздрав сообщил о достаточном количестве вакцин в Нижегородской области. Прививку в регионе сделали уже почти 1,9 млн человек.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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