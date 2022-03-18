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Гордума Нижнего Новгорода согласовала увековечение памяти трех выдающихся нижегородцев. Об этом стало известно на заседании городской Думы 23 марта.
Согласно информации, депутаты поддержали предложения об увековечении памяти трех нижегородцев: генерального директора НПП "Полет" Евгения Белоусова, а также Владимира Резинкина и Владимира Петрова, в разные годы руководивших Волго-Вятской транспортной прокуратурой.
Так, по инициативе руководства и коллектива предприятия на фасаде главного здания АО "НПП "Полет" на Комсомольской площади будет установлена мемориальная доска инженеру-конструктору Евгению Белоусову, возглавлявшему научно-производственный центр с 1972 по 2009 год.
Также мемориальные доски активным участникам ветеранского движения органов прокуратуры Владимиру Резинкину и Владимиру Петрову установят на фасаде здания по адресу ул. Октябрьской Революции, 61, в котором ранее располагалась Волго-Вятская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что имя Героя Советского Союза Евгения Федорова будет присвоено нижегородскому лицею №8. Также имя Омари Шарадзе предложили присвоить микрорайону Сортировочный.
СПРАВКА:
Евгений Леонидович Белоусов работал в АО "НПП "Полет" с момента его образования, с 1964 по 2015 год, с 1972 по 2009 год был руководителем предприятия.
Внес значительный личный вклад в обеспечение обороноспособности государства. Под его руководством и при непосредственном участии разработано и внедрено в производство несколько поколений аппаратуры и комплексов средств связи для летательных аппаратов, систем авиационной радиосвязи, бортовых комплексов технических средств для воздушных пунктов управления и самолетов-ретрансляторов в интересах Министерства обороны РФ.
Владимир Иннокентьевич Резинкин начал работать в органах прокуратуры в 1964 году в должности следователя прокуратуры Красноярского края.
С 1967 по 1984 год работал прокурором ряда войсковых частей в различных регионах Советского Союза и России. В 1984 году назначен первым заместителем прокурора Владимирской области, в 1988 году – Горьковским транспортным прокурором.
В 1990 году Владимир Резинкин возглавил прокуратуру Горьковской области. В 1992 году стал заместителем Волго-Вятского транспортного прокурора, где проработал до выхода в отставку в 1996 году.
Владимир Петрович Петров поступил на службу в органы прокуратуры Горьковской области сразу после окончания Ленинградского государственного университета в 1960 году, отдав любимому делу около 40 лет своей жизни. Прошел все ступени служебной лестницы, начиная со стажера прокуратуры Семеновского района Горьковской области.
В 1971 году возглавил прокуратуру Советского района, с 1980 года руководил коллективом прокуратуры самого большого и сложного Автозаводского района.
В 1986 году назначен на должность первого заместителя прокурора Горьковской области, в 1990 году – на должность Волго-Вятского транспортного прокурора, где проработал до выхода в отставку в 2000 году.
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