Гордума Нижнего Новгорода согласовала увековечение памяти трех выдающихся нижегородцев Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Гордума Нижнего Новгорода согласовала увековечение памяти трех выдающихся нижегородцев. Об этом стало известно на заседании городской Думы 23 марта.

Согласно информации, депутаты поддержали предложения об увековечении памяти трех нижегородцев: генерального директора НПП "Полет" Евгения Белоусова, а также Владимира Резинкина и Владимира Петрова, в разные годы руководивших Волго-Вятской транспортной прокуратурой.

Так, по инициативе руководства и коллектива предприятия на фасаде главного здания АО "НПП "Полет" на Комсомольской площади будет установлена мемориальная доска инженеру-конструктору Евгению Белоусову, возглавлявшему научно-производственный центр с 1972 по 2009 год.

Также мемориальные доски активным участникам ветеранского движения органов прокуратуры Владимиру Резинкину и Владимиру Петрову установят на фасаде здания по адресу ул. Октябрьской Революции, 61, в котором ранее располагалась Волго-Вятская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что имя Героя Советского Союза Евгения Федорова будет присвоено нижегородскому лицею №8. Также имя Омари Шарадзе предложили присвоить микрорайону Сортировочный.

СПРАВКА:

Евгений Леонидович Белоусов работал в АО "НПП "Полет" с момента его образования, с 1964 по 2015 год, с 1972 по 2009 год был руководителем предприятия.

Внес значительный личный вклад в обеспечение обороноспособности государства. Под его руководством и при непосредственном участии разработано и внедрено в производство несколько поколений аппаратуры и комплексов средств связи для летательных аппаратов, систем авиационной радиосвязи, бортовых комплексов технических средств для воздушных пунктов управления и самолетов-ретрансляторов в интересах Министерства обороны РФ.

Владимир Иннокентьевич Резинкин начал работать в органах прокуратуры в 1964 году в должности следователя прокуратуры Красноярского края.

С 1967 по 1984 год работал прокурором ряда войсковых частей в различных регионах Советского Союза и России. В 1984 году назначен первым заместителем прокурора Владимирской области, в 1988 году – Горьковским транспортным прокурором.

В 1990 году Владимир Резинкин возглавил прокуратуру Горьковской области. В 1992 году стал заместителем Волго-Вятского транспортного прокурора, где проработал до выхода в отставку в 1996 году.

Владимир Петрович Петров поступил на службу в органы прокуратуры Горьковской области сразу после окончания Ленинградского государственного университета в 1960 году, отдав любимому делу около 40 лет своей жизни. Прошел все ступени служебной лестницы, начиная со стажера прокуратуры Семеновского района Горьковской области.

В 1971 году возглавил прокуратуру Советского района, с 1980 года руководил коллективом прокуратуры самого большого и сложного Автозаводского района.

В 1986 году назначен на должность первого заместителя прокурора Горьковской области, в 1990 году – на должность Волго-Вятского транспортного прокурора, где проработал до выхода в отставку в 2000 году.