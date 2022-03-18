ГИБДД усилит контроль за нижегородским общественным транспортом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода проведет операцию "Перевозчик" с целью снижения аварийности на дорогах областного центра с

участием общественного транспорта.

Согласно информации, ГИБДД регистрирует рост количества ДТП по вине водителей автобусов почти на 30%. Так, с начала 2022 года по вине водителей автобусов произошло 24 аварии.

С целью снижения аварийности на дорогах Нижнего Новгорода с участием общественного транспорта, Госавтоинспекция

совместно с Министерства транспорта и автомобильных дорог региона с 24 по 30 марта проведут совместную надзорно - профилактическую операцию "Перевозчик".

В ее рамках будет организована проверка технического состояния транспорта. Сотрудники ГИБДД ежедневно в течение недели будут осуществлять контроль за соответствием технического состояния автобусов и такси, а также выявлять нелегальных перевозчиков.

Ранее сообщалось, что количество ДТП по вине водителей в Нижнем Новгороде снизилось на 5,9% в 2021 году.