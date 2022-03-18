ГИБДД усилит контроль за нижегородским общественным транспортом

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Госавтоинспекция Нижнего Новгорода проведет операцию "Перевозчик" с целью снижения аварийности на дорогах областного центра с
участием общественного транспорта.
Согласно информации, ГИБДД регистрирует рост количества ДТП по вине водителей автобусов почти на 30%. Так, с начала 2022 года по вине водителей автобусов произошло 24 аварии.
С целью снижения аварийности на дорогах Нижнего Новгорода с участием общественного транспорта, Госавтоинспекция
совместно с Министерства транспорта и автомобильных дорог региона с 24 по 30 марта проведут совместную надзорно - профилактическую операцию "Перевозчик".
В ее рамках будет организована проверка технического состояния транспорта. Сотрудники ГИБДД ежедневно в течение недели будут осуществлять контроль за соответствием технического состояния автобусов и такси, а также выявлять нелегальных перевозчиков.
Ранее сообщалось, что количество ДТП по вине водителей в Нижнем Новгороде снизилось на 5,9% в 2021 году.
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