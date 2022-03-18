Уровень преступности в Нижнем Новгороде снизился на 8,7% в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Начальник Управления МВД России по Нижнему Новгороду Андрей Басов на заседании городской Думы 23 марта предоставил отчет об итогах оперативно-служебной деятельности полиции на территории города за 2021 год.

Согласно информации, по итогам 2021 года в городе уровень преступности в сравнении с 2020 годом снизился на 8,7%.

В частности, на 2,9% сократилось количество убийств, на 14,1% – фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Число грабежей сократилось на 23,8%, краж – на 5,9%, число преступлений, совершенных с использованием информационно- телекоммуникационных технологий, – на 4,7%.

Также в городе зафиксировано снижение ДТП по вине водителей автобусов на 5,9%, по вине автомобилистов в состоянии опьянения – на 6 %.

По словам Андрея Басова, в прошедшем году не было зарегистрировано серьезных нарушений правопорядка при проведении мероприятий, посвященных празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Кроме того, в 2021 году полиция провела 4370 проверок предприятий, реализующих алкогольную продукцию, в ходе которых было составлено около 2800 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подростковая преступность снизилась на 33%.