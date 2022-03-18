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Бизнес

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел встречу с предпринимателями

23 марта 2022 18:32  [117] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора  Нижегородской области Сергей Морозов провел встречу с предпринимателями. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, Сергей Морозов обсудил с нижегородскими предпринимателями вопросы, с которыми в нынешних экономических условиях сталкиваются отрасли транспорта, энергетики, ЖКХ, строительства и поставки стройматериалов.

В ходе встречи обсуждались вопросы об оплате энергоресурсов, логистике и поставках стройматериалов, оформлении строительной документации, работе транспортных предприятий. В частности, представители транспортных предприятий обратили внимание на бесхозный мост на одной из дорог в Лысковском районе. Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области было поручено совместно с МСУ решить вопрос с принятием на баланс и ремонтом сооружения.

Также представители застройщиков подняли вопрос о внесении изменений в нормы градостроительного проектирования в части обеспечения жилых домов парковочными местами с учетом района расположения новостройки. Как отметил Сергей Морозов, этот вопрос решается в рамках разработки мастер-плана комплексного развития территорий (КРТ). В настоящее время рассматриваются предложения о корректировке норм градостроительного проектирования.

"Благодаря этому обмену информацией мы имеем возможность сверить с нуждами реального сектора экономики все предложения о стабилизации экономический ситуации, которые направляем от региона в федеральный центр", - сказал Сергей Морозов.

Вопросы, поступившие в ходе встречи, занесены в протокол и переданы профильным министерствам, замгубернатора взял предоставление ответов на личный контроль.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

Также Корпорация развития Нижегородской области собирает информацию от инвесторов о ситуации с реализацией проектов в регионе. В частности, специалисты обзванивают инвесторов, чтобы максимально оперативно выявить все проблемные точки и понять, кому необходима помощь в сложившейся обстановке. Кроме того, сообщить о вопросах, возникших в ходе реализации инвестпроектов, представители бизнеса могут по телефону горячей линии поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Предприниматели
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