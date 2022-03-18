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Цели и этапы инженерно-технического обследования зданий

24 марта 2022 09:53  [91]

Техническое обследование строительных конструкций — комплекс работ, проводимых с целью определения состояния объекта и возможности устранения выявленных нарушений для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Когда и зачем проводится техническое обследование

Техобследование зданий и коммуникационных сетей проводится для оценки текущего стояния объекта и планирования его дальнейшей эксплуатации с возможностью перепланировки, ремонта или реконструкции. Также с целью выявления дефектов, образовавшихся в процессе эксплуатации либо после некачественно проведенных строительно-монтажных работ.

Обследование проводится в ряде случаев.

  • Требуется оценить ущерб, нанесенный строительной конструкции в результате природного или техногенного катаклизма (затопления, пожара и пр.).
  • Истек нормативный срок службы объекта (естественный износ).
  • Необходимо выявить недочеты после строительных и монтажных работ (отклонения от проектной разработки, несоблюдение технологии, некорректный монтаж).
  • Нужно выявить повреждения и дефекты, появившиеся в процессе эксплуатации здания (следы протечки водопровода, оголение арматуры, трещины и пр.).
  • Планируется надстройка, переоборудование, ремонт или реконструкция объекта.

Алгоритм проведения обследования

1. Анализируется исходная документация (проектная, эксплуатационная).

2. Проводится осмотр, выявляющий дефекты и повреждения.

3. Объект обследуется инструментально, проводятся замеры.

4. Определяются особенности конструкции и свойства материала.

5. Выполняется геодезическая съемка.

6. Результаты обследования обрабатываются и заносятся в отчет.

По итогам техобследования выдается пакет документов, в который входит технический отчет, акт обследования и протоколы испытаний, проведенных в соответствии с установленными нормативами и требованиями.

ООО «ИнжСтройКапитал», имеющее богатый опыт в проведении технических обследований по всей России, располагает штатом инженеров и всем необходимым оснащением для проведения подобных работ.

Компания открыта для общения с любыми клиентами, предоставляет предварительную консультацию по услугам, связанным с техническим обследованием строительных конструкций. Более подробнаю информацию можно изучить на старицах сайта injstroykapital.ru. ООО «ИнжСтройКапитал» - Современные решения в сфере проектно-изыскательских и строительных работ.

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