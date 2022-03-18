Цели и этапы инженерно-технического обследования зданий

Техническое обследование строительных конструкций — комплекс работ, проводимых с целью определения состояния объекта и возможности устранения выявленных нарушений для дальнейшей безопасной эксплуатации.
Техобследование зданий и коммуникационных сетей проводится для оценки текущего стояния объекта и планирования его дальнейшей эксплуатации с возможностью перепланировки, ремонта или реконструкции. Также с целью выявления дефектов, образовавшихся в процессе эксплуатации либо после некачественно проведенных строительно-монтажных работ.
Обследование проводится в ряде случаев.
1. Анализируется исходная документация (проектная, эксплуатационная).
2. Проводится осмотр, выявляющий дефекты и повреждения.
3. Объект обследуется инструментально, проводятся замеры.
4. Определяются особенности конструкции и свойства материала.
5. Выполняется геодезическая съемка.
6. Результаты обследования обрабатываются и заносятся в отчет.
По итогам техобследования выдается пакет документов, в который входит технический отчет, акт обследования и протоколы испытаний, проведенных в соответствии с установленными нормативами и требованиями.
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