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Общество

Юрий Шалабаев поручил очистить дорогу в Автозаводском районе

24 марта 2022 11:10  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев поручил очистить дорогу в Автозаводском районе. Об этом мэр Нижнего Новгорода сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, жители улицы Шнитникова в Автозаводском районе попросили провести ремонт дороги. Глава города поручил районной администрации провести ямочный ремонт дорожного покрытия.

Также у Юрия Шалабаева вызвало нарекание большое количество пыли на дороги, что является обычным явлением после зимы. Мэр рассказал, что пыль и грязь сначала убирают рабочие, потом проходят "пылесосы", а затем дорогу моют. 

Глава Нижнего Новгорода поручил руководству района привести дорогу в порядок.

Ранее сообщалось, что уборка дорог в Нижнем Новгороде оценена почти в 35 млн рублей.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги
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