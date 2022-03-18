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Юрий Шалабаев поручил очистить дорогу в Автозаводском районе. Об этом мэр Нижнего Новгорода сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно информации, жители улицы Шнитникова в Автозаводском районе попросили провести ремонт дороги. Глава города поручил районной администрации провести ямочный ремонт дорожного покрытия.
Также у Юрия Шалабаева вызвало нарекание большое количество пыли на дороги, что является обычным явлением после зимы. Мэр рассказал, что пыль и грязь сначала убирают рабочие, потом проходят "пылесосы", а затем дорогу моют.
Глава Нижнего Новгорода поручил руководству района привести дорогу в порядок.
Ранее сообщалось, что уборка дорог в Нижнем Новгороде оценена почти в 35 млн рублей.
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