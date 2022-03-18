Всплеска числа обратившихся в службу занятости граждан в марте в Нижегородской области не произошло Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Всплеска числа обратившихся в службу занятости граждан в марте в Нижегородской области не произошло. Об этом глава региона Глеб Никитин рассказал на встрече с бизнесом 24 марта 2022 года.

По его словам, к началу марта в регионе сохранялся один из самых низких уровней безработицы в России. Значительного всплеска числа обратившихся в службу занятости граждан в последние четыре недели не произошло.

Также губернатор обозначил приоритетом деятельности регионального правительства в нынешних условиях выполнение социальных обязательств и защиту благополучия жителей.

"Поле для маневра есть, будем перенаправлять трудовые ресурсы туда, где есть спрос. В регионе создан центр управления трудовыми ресурсами "ОКА" (Областное кадровое агентство) на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Будем оказывать поддержку предприятиям в подготовке востребованных кадров", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что служба занятости не наблюдает массовых увольнений в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Для предотвращения негативных последствий от введения санкций Правительство РФ приняло пакет антикризисных мер по сохранению рабочих мест и поддержке безработных граждан.

Распоряжением Правительства РФ №537-р от 18.03.2022 предусмотрены:

1. Субсидирование предприятий, которые планируют вернуться к обычному режиму работы и хотят сохранить трудовые коллективы, на переобучение сотрудников;

2. Финансирование временных и общественных работ для сотрудников в размере одного МРОТ в месяц, если компания взяла паузу, чтобы установить новое оборудование или настроить логистические цепочки;

3. Расширение охвата программы переобучения в рамках нацпроекта "Демография": новые знания смогут получить как безработные граждане, так и находящиеся под риском увольнения.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 №376 все услуги центров занятости теперь доступны не только безработным гражданам, но и тем, кто находится под риском увольнения. То есть, центры занятости переходят в проактивный режим, чтобы обеспечить "бесшовный" переход с работы на работу;

Постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 №398 также субсидируются из федерального бюджета через Фонд социального страхования работодатели, которые принимают на работу в 2022 году молодежь в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей. Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.