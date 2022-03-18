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Происшествия

Нижегородцу грозит штраф до 100 тысяч рублей за аудиосообщение с дискредитацией ВС РФ

25 марта 2022 11:46  [26] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородец будет привлечен к ответственности за аудиосообщение с дискредитацией ВС РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники полиции установили личность нижегородца, разместившего в мессенджере аудиосообщение, направленное на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

В отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности). Дело направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

В МВД напомнили, что в соответствии с законодательством за совершение подобного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородец был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Также к ответственности за это правонарушение был привлечен житель города Кстово.

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Теги:
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