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Общество

Снегопад и заморозки ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные

25 марта 2022 12:23  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Снегопад и заморозки ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Температура воздуха днем составит -2°.

В понедельник, 28 марта, столбики термометров опустятся до -2° днем и до -5° ночью. Также ожидается пасмурная погода с небольшим снегом.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уже дал поручение коммунальным службам подготовить противогололедные материалы, а также технику для расчистки снега с проезжей части. 

ДУКам было поручено обеспечить своевременный выход дворников для очистки придомовых территорий. 

Глава города также напомнил, что за ходом работ коммунальной техники можно следить в режиме реального времени на платформе "Лобачевский".

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