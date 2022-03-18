Снегопад и заморозки ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Снегопад и заморозки ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Температура воздуха днем составит -2°.

В понедельник, 28 марта, столбики термометров опустятся до -2° днем и до -5° ночью. Также ожидается пасмурная погода с небольшим снегом.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уже дал поручение коммунальным службам подготовить противогололедные материалы, а также технику для расчистки снега с проезжей части.

ДУКам было поручено обеспечить своевременный выход дворников для очистки придомовых территорий.

Глава города также напомнил, что за ходом работ коммунальной техники можно следить в режиме реального времени на платформе "Лобачевский".