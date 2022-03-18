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Снегопад и заморозки ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Температура воздуха днем составит -2°.
В понедельник, 28 марта, столбики термометров опустятся до -2° днем и до -5° ночью. Также ожидается пасмурная погода с небольшим снегом.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уже дал поручение коммунальным службам подготовить противогололедные материалы, а также технику для расчистки снега с проезжей части.
ДУКам было поручено обеспечить своевременный выход дворников для очистки придомовых территорий.
Глава города также напомнил, что за ходом работ коммунальной техники можно следить в режиме реального времени на платформе "Лобачевский".
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