Первый этап разработки стратегии научно-технологического развития Нижегородской области стартовал в регионе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый этап разработки стратегии научно-технологического развития Нижегородской области стартовал в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева стартовала стратегическая сессия, которая будет продолжаться 4 дня.

За это время будет проведен анализ имеющихся возможностей и определены наиболее перспективные направления для научно-технологического развития по различным направлениям. В мероприятии принимает участие около 100 специалистов Нижегородского НОЦ, научных организаций, вузов и индустриальных партнеров.

Участники стратегической сессии были разделены на 11 групп по направлениям деятельности: металлургия; машиностроение, автомобилестроение, судостроение; нефтепереработка, нефтехимия и химия; атомная промышленность; электроника и ИТ; сельское хозяйство; биотехнологии и медицина; строительные материалы и технологии; креативные индустрии; новые индустрии; система управления.

В течение четырех стратегических сессий по каждому из этих направлений будут разрабатываться проекты и программы научно-технологического развития. Промежуточные результаты будут проанализированы, после чего их скорректируют между сессиями. В итоге работы пройдут этап защиты и лягут в основу общей стратегии развития.

Напомним, что о создании стратегии научно-технологического развития Нижегородской области глава региона Глеб Никитин сообщил в феврале. Данное решение было принято в целях повышение эффективности взаимодействия бизнеса и науки.