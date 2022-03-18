Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2022 14:23  [13] Роспотребнадзор разрешил проводить массовые мероприятия в нижегородских школах
25 марта 2022 14:01  [57] "Теплоэнерго" в марте проведет ежегодную годовую корректировку жителям ряда домов
25 марта 2022 13:45  [89] Нижегородский стартапер разработал уникальный медицинский респиратор
25 марта 2022 13:24  [82] Первый этап разработки стратегии научно-технологического развития Нижегородской области стартовал в регионе
25 марта 2022 13:16  [94] Юрий Шалабаев: "Культурная жизнь Нижнего Новгорода очень насыщенна и разнообразна"
25 марта 2022 13:02  [158] Еще 12 трамваев из Москвы прибыли в Нижний Новгород
25 марта 2022 12:42  [109] Экотехнопарк появится в Нижегородской области в 2023 году
25 марта 2022 12:23  [263] Снегопад и заморозки ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные
25 марта 2022 11:58  [122] Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 814 человек
25 марта 2022 11:21  [149] "Единая Россия" открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи
Общество

Первый этап разработки стратегии научно-технологического развития Нижегородской области стартовал в регионе

25 марта 2022 13:24  [82] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый этап разработки стратегии научно-технологического развития Нижегородской области стартовал в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева стартовала стратегическая сессия, которая будет продолжаться 4 дня.

За это время будет проведен анализ имеющихся возможностей и определены наиболее перспективные направления для научно-технологического развития по различным направлениям. В мероприятии принимает участие около 100 специалистов Нижегородского НОЦ, научных организаций, вузов и индустриальных партнеров.

Участники стратегической сессии были разделены на 11 групп по направлениям деятельности: металлургия; машиностроение, автомобилестроение, судостроение; нефтепереработка, нефтехимия и химия; атомная промышленность; электроника и ИТ; сельское хозяйство; биотехнологии и медицина; строительные материалы и технологии; креативные индустрии; новые индустрии; система управления.

В течение четырех стратегических сессий по каждому из этих направлений будут разрабатываться проекты и программы научно-технологического развития. Промежуточные результаты будут проанализированы, после чего их скорректируют между сессиями. В итоге работы пройдут этап защиты и лягут в основу общей стратегии развития.

Напомним, что о создании стратегии научно-технологического развития Нижегородской области глава региона Глеб Никитин сообщил в феврале. Данное решение было принято в целях повышение эффективности взаимодействия бизнеса и науки.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph