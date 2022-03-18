Роспотребнадзор разрешил проводить массовые мероприятия в нижегородских школах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Роспотребнадзор разрешил проводить массовые мероприятия в нижегородских школах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, Роспотребнадзор смягчил коронавирусные ограничения в образовательных учреждениях России.

Так, с 25 марта отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, соблюдение зигзагообразною рассадки при сдаче экзаменов и требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

Также теперь необязательно показывать медицинскую справку для посещения ребенка школы либо детсада, если он контактировал с больным коронавирусом. Однако наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

Кроме того, разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и стопроцентная загрузка летних оздоровительных учреждений.

При этом сохраняется обязательное тестирование персонала летних лагерей на COVID-19, но еженедельное тестирование в течение смены отменено.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.