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Роспотребнадзор разрешил проводить массовые мероприятия в нижегородских школах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно информации, Роспотребнадзор смягчил коронавирусные ограничения в образовательных учреждениях России.
Так, с 25 марта отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, соблюдение зигзагообразною рассадки при сдаче экзаменов и требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.
Также теперь необязательно показывать медицинскую справку для посещения ребенка школы либо детсада, если он контактировал с больным коронавирусом. Однако наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.
Кроме того, разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и стопроцентная загрузка летних оздоровительных учреждений.
При этом сохраняется обязательное тестирование персонала летних лагерей на COVID-19, но еженедельное тестирование в течение смены отменено.
Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
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