Международная научная конференция "Горьковские чтения" - 2022 откроется в Нижнем Новгороде 28 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Международная научная конференция "Горьковские чтения" - 2022 откроется в Нижнем Новгороде 28 марта. Об этом сообщили в департаменте культуры городской администрации.

Согласно информации, 28 марта в 10:00 в Нижегородском государственном художественном музее (Кремль, корпус 3) состоится торжественное открытие XL Международной научной конференции "Горьковские чтения" под названием "Максим Горький. Парадигмы философских и художественных поисков XX-XXI вв.".

Мероприятие проводится с 1943 года. В 2022 году на конференцию было заявлено 82 доклада от ведущих ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и других городов России. Также в онлайн-формате примут участие специалисты из Белоруссии, Германии, Хорватии, Чехии, Италии и Сербии.

На конференции будут обсуждаться проблемы, связанные с исследованием эволюции философской и художественной парадигм изучения личности и творчества М.Горького, пересмотром сложившихся в отечественной и зарубежной науке подходов к изучению его роли в мировой культуре ХХ-ХХI веков.

Секции конференции будут работать 29 марта с 10:00 до 14:00 в Государственном музее А.М.Горького, НГОУНБ имени В.И. Ленина, ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

28 марта в 16:00 состоится открытие выставочного проекта "Время драмы", посвященного 120-летию с момента создания А.М. Горьким пьесы "На дне", в залах Музея-квартиры А.М. Горького (Семашко, 19).

Ранее сообщалось, что скульптура писателя Максима Горького была установлена в сквере на пересечении улиц Ковалихинской и Семашко к 50-летнему юбилею музея-квартиры писателя.