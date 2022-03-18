Самоизоляция для беременных в Нижегородской области будет продлена до конца апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Самоизоляция для беременных в Нижегородской области будет продлена до конца апреля. Об этом на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщил глава региона Глеб Никитин.

Подписчики губернатора поинтересовались, будет ли продлена самоизоляция для беременных.

По словам Глеба Никитина, планируется, что самоизоляция для будущих мам будет продлена до конца апреля.

Напомним, что в марте 2022 года были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области.

Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.