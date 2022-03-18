Более 2,2 тыс.нижегородцев уже посетили передвижную выставку "Поезд Победы" Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2,2 тыс.нижегородцев уже посетили передвижную выставку "Поезд Победы". Об этом сообщили организаторы выставки – министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Согласно информации, за два дня выставку посетил 2251 житель Нижегородской области.

Также 28 марта в "Поезде Победы" побывали жители Донбасса, эвакуированные на территорию Нижегородской области. С экспозицией ознакомились 24 человека, проживающих в пункте временного размещения Нижнего Новгорода.

"Выставка оставляет очень сильное впечатление. Я из Донецка и сравниваю исторические события с теми, которые мы пережили. Сейчас наши дети защищают интересы, за которые сражались наши отцы и деды", - рассказала жительница Донбасса Ольга Попова.

"Прекрасная выставка, которая вызывает живые эмоции. Интересна для людей всех возрастов, но особенно важно знакомиться с историей Великой Отечественной войны молодому поколению", - сказала жительница Донбасса Галина Вук.

Напомним, что "Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород в воскресенье, экспозиция работает на платформе Московского вокзала до 29 марта включительно.

Ранее сообщалось, что около 300 детей из нижегородских детдомов и реабилитационных центров посетит передвижную выставку "Поезд Победы".