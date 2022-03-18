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Более 2,2 тыс.нижегородцев уже посетили передвижную выставку "Поезд Победы". Об этом сообщили организаторы выставки – министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Согласно информации, за два дня выставку посетил 2251 житель Нижегородской области.
Также 28 марта в "Поезде Победы" побывали жители Донбасса, эвакуированные на территорию Нижегородской области. С экспозицией ознакомились 24 человека, проживающих в пункте временного размещения Нижнего Новгорода.
"Выставка оставляет очень сильное впечатление. Я из Донецка и сравниваю исторические события с теми, которые мы пережили. Сейчас наши дети защищают интересы, за которые сражались наши отцы и деды", - рассказала жительница Донбасса Ольга Попова.
"Прекрасная выставка, которая вызывает живые эмоции. Интересна для людей всех возрастов, но особенно важно знакомиться с историей Великой Отечественной войны молодому поколению", - сказала жительница Донбасса Галина Вук.
Напомним, что "Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород в воскресенье, экспозиция работает на платформе Московского вокзала до 29 марта включительно.
Ранее сообщалось, что около 300 детей из нижегородских детдомов и реабилитационных центров посетит передвижную выставку "Поезд Победы".
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