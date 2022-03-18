Фото:
Автодилеры Audi и Honda продолжают работу в Нижнем Новгороде в штатном режиме. Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.
Согласно информации, автодилеры в ответе на предостережения инспекции труда сообщили, что продолжают свою деятельность в штатном режиме, а прекращения или ввода режима простоя не планируется.
Также в компаниях заверили, что зарплата выплачивается работникам в полном объеме и в установленные сроки. Деятельность по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспорта позволяет бесперебойно функционировать компаниям в условиях текущей социально-экономической ситуации.
В Госинспекции труда отметили, что жалоб о нарушении трудового права в ведомство от работников автомобильных дилеров иномарок не поступало.
Ранее сообщалось, что автодилер "Mercedes – Benz" в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+