Автодилеры Audi и Honda продолжают работу в Нижнем Новгороде в штатном режиме Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автодилеры Audi и Honda продолжают работу в Нижнем Новгороде в штатном режиме. Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.

Согласно информации, автодилеры в ответе на предостережения инспекции труда сообщили, что продолжают свою деятельность в штатном режиме, а прекращения или ввода режима простоя не планируется.

Также в компаниях заверили, что зарплата выплачивается работникам в полном объеме и в установленные сроки. Деятельность по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспорта позволяет бесперебойно функционировать компаниям в условиях текущей социально-экономической ситуации.

В Госинспекции труда отметили, что жалоб о нарушении трудового права в ведомство от работников автомобильных дилеров иномарок не поступало.

Ранее сообщалось, что автодилер "Mercedes – Benz" в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме.