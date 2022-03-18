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Повышенное содержание железа обнаружили в воде из питьевой скважины в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр".
Согласно информации, сотрудники лаборатории выявили в воде несоответствие по показателям "Мутность" и Массовая концентрация общего железа".
Специалисты отметили, что мутность не только отрицательно влияет на внешний вид воды, но и на то, что она защищает микроорганизмы при ультрафиолетовом обеззараживании и стимулирует рост бактерий. Поэтому во всех случаях, когда производится дезинфекция воды, мутность должна быть минимальной для обеспечения высокой эффективности этой процедуры.
В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды мутность не должна превышать 1,5 мг/л по каолину, а содержание железа не должно превышать 0,3 мг/л.
Ранее сообщалось, что куриные полуфабрикаты с антибиотиками обнаружили в Нижегородской области.
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