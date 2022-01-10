Куриные полуфабрикаты с антибиотиками обнаружили в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Куриные полуфабрикаты с антибиотиками обнаружили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, сотрудники центра при исследовании проб полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров обнаружили в них следы антибактериальных препаратов. В частности, в образцах окорочков и грудок кур охлажденных было выявлено несоответствие по показателям безопасности "Флюмеквин" и "Оксолиновая кислота", что нарушает требования Техрегламента Таможенного Союза 015/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Как пояснили в Россельхознадзоре, обнаружены были следы хинолоновых антибиотиков, которые косвенно являются стимуляторами роста животных. При правильном использовании и соблюдении сроков выдержки перед забоем большинство этих веществ не сохраняется в мышечной ткани. Однако при нарушении технологии некачественное сырьё попадает в оборот.

При употреблении в пищу мяса с хинолонами у человека может возникнуть тошнота, нарушение пищеварения, угнетение микрофлоры ЖКТ, что, в свою очередь, может привести к возникновению бактериальных и грибковых инфекций.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обнаружили блинную муку с высоким содержанием опасного токсина.