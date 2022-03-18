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Общество

Разлив нефтепродуктов произошел в Борском районе

30 марта 2022 12:38  [79] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Разлив нефтепродуктов произошел в Борском районе. Об этом сообщили в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, разлив на почву мазута произошел в деревне Красная Слобода Борского района Нижегородской области.

Сообщается, что на земельном участке по ул. Центральная находится здание бывшей котельной, а также три емкости для хранения мазута, одна из которых заглублена в грунт. В момент осмотра осуществлялся ее демонтаж, а также проводились земляные работы. На дне котлована были зафиксированы следы разлива нефтепродуктов, а сама емкость была частично подтоплена.

В настоящее время инспекторы Росприроднадзора устанавливают собственника земельного участка и все обстоятельства произошедшего.

По итогам проводимой работы виновные в нарушении экологических требований будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Борском районе был зафиксирован слив сточных вод.

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Теги:
Борский г.о. Нефтепродукты Росприроднадзор
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