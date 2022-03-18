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Общество

Незаконная охота на лосей обнаружена в Первомайске

30 марта 2022 15:15  [107] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Незаконная охота на лосей обнаружена в Первомайске. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Согласно информации, 20 марта сотрудники ГКУ НО "Центр охраны животного мира"  обнаружили на автомобильной дороге Первомайск-Шутилово-Разино место погрузки туши лося в автомобиль.

В ходе расследования были обнаружены следы снегохода, которые от места происшествия привели к дому одного из подозреваемых. На снегоходе были обнаружены следы бурого цвета, похожие на кровь. Круг подозреваемых лиц уже определен.

Специалисты по охране объектов животного мира напомнили, что сезон охоты на лосей завершен 11 января. Подобные правонарушения моут повлечь уголовную ответственность по статье 258 УК РФ (незаконная охота). Виновным лицам грозит выплата ущерба, причиненного объектам животного мира, на сумму 1 млн рублей.

Напомним, что с 1 марта в Нижегородской области запрещена охота на все виды животных.

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Теги:
Животные Охота Первомайск
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