Депутат Госдумы Яна Лантратова встретилась с эвакуированными в Нижегородскую область жителями Донбасса Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прибыла в Нижегородскую область с рабочим визитом. Она встретилась с жителями Донбасса, эвакуированными в регион.

"Я хочу узнать, как вы разместились, устроены ли дети в садики и школы, с какими проблемами сталкиваетесь и в чем нужна помощь. Есть вопросы, которые требуют, помимо региональных усилий, поддержки федерального центра. Я готова их проработать после возвращения в Москву", - сказала Яна Лантратова.

Во встрече также приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова и заместитель министра социальной политики Нижегородской области Александр Бовин.

Александр Бовин рассказал, что пункты временного размещения жителей Донбасса действуют в Нижнем Новгороде, Кстове, городе Бор, Дзержинске, Богородске и Павлове. Правительство региона оказывает эвакуированным максимальную помощь с размещением, обеспечением всем необходимым, организован процесс образования детей, люди получают необходимое лечение и реабилитацию.

Депутат Госдумы обещала помочь жители Донбасса с решением ряда вопросов, которые рассматриваются на федеральном уровне.

Яна Лантратова занимается помощью пострадавшим на территории ЛНР и ДНР с 2014 года, когда она возглавляла Всероссийскую общественную организацию «Союз добровольцев России» и работала ответственным секретарем Совета по правам человека при президенте РФ. Недавно она в составе делегации парламентариев Госдумы побывала с гуманитарной миссией в Луганске, Донецке и Мариуполе.

"Во время моего последнего посещения Донбасса мы отвезли жителям 80 тонн гуманитарной помощи, вывезли из-под обстрела детей, беременных женщин, пожилых людей. Увидела своими глазами все, что там происходит. После возвращения подготовила информацию о нуждах людей, которые там остаются. Вчера информация была передана премьер-министру РФ Михаилу Мишустину", - рассказала Яна Лантратова.

Напомним, что в Нижегородскую область уже прибыло около тысячи вынужденных переселенцев - в основном, это женщины и дети. В ближайшее время регион примет еще около тысячи беженцев.