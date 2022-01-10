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Общество

Более 2000 вынужденных переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР примет Нижегородская область

13 марта 2022 11:11  [72] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Правительство Российской Федерации утвердило постановление, согласно которому на территорию Нижегородской области прибудет в общей сложности 2100 вынужденных переселенцев с территорий Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Поскольку на территорию России продолжают в экстренном массовом порядке приезжать граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины, ДНР И ЛНР, вице-премьер Михаил Мишустин 12 марта утвердил Постановление, согласно которому согласовано распределение переселенцев по субъектам РФ.

Так, правительство России допускает приём и распределение по территории страны около 96 тысяч вынужденных переселенцев.

Наибольшее количество примут ближайшие к границам регионы - Белгород, Воронеж, Краснодар, Ростов, Крым - и Красноярский край.

В Приволжском федеральном округе максимальное количество переселенцев будет распределено в Нижегородскую область - 2100, Пензенскую область - 2230, Самарскую область - 2076 и Республику Башкортостан - 1867.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев - в основном, это женщины и дети. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приёма предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтёров для помощи беженцам.

С 22 февраля Нижегородской области введён режим повышенной готовности в связи с прибытием переселенцев с Донбасса.

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Теги:
ДНР Переселение Правительство РФ
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