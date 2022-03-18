Семь команд из Нижегородской области вышли в полуфинал конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"

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Определены полуфиналисты профессионального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Согласно информации, 7 из 120-ти прошедших в полуфинал команд управленцев в сфере образования представляют Нижегородскую область.
Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
Целью проекта "Флагманы образования. Муниципалитет" является поиск, развитие и поддержка перспективных специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков. По словам главы регионального Минобра Ольги Петровой, конкурс имеет большое значение для системы образования.
"Он не только открывает новые перспективы для обмена опытом и последующего внедрения передовых практик, но и сплачивает наши муниципальные команды, от которых зависит очень многое. Именно они являются теми кирпичиками, на которых держится фундамент системы образования," – сказала министр.
В конкурсе "Флагманы образования. Муниципалитет" принимают участие управленческие команды из пяти человек. Конкурсанты уже прошли комплексную оценку профессиональных компетенций. Затем им предстоит дистанционное обучение по программе повышения квалификации и разработка проекта развития системы образования своего муниципалитета. В программе участвуют как опытные управленцы системы образования, так и молодые специалисты.
От Нижегородской области за выход в финал соревнований будут бороться команды департамента образования администрации г. Сарова, управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор, а также управлений образования администрации Сормовского района Нижнего Новгорода, г.о.г. Чкаловск, Уренского муниципального округа, г.о.г. Выкса и команда управления образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района.
Очные полуфиналы состоятся в июле, а финал конкурса запланирован на сентябрь 2022 года.
Победители получат возможность войти в кадровый резерв руководителей, пройти обучение по программе переподготовки по специальности "менеджер" на базе Института управления образованием РАО, а также стажироваться в лучших образовательных организациях страны.
Напомним, что нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Ранее сообщалось, что три команды из Нижегородской области вышли в финал профессионального конкурса "Флагманы образования. Школа". Заявки на участие в конкурсе подавали 36 758 человек из всех регионов России, из них 6 057 заявок поступило от конкурсантов ПФО.
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