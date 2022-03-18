Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября Общество

Стройплощадка Школы 800 в Верхних Печёрах Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова во время "Большого родительского онлайн-собрания".

Согласно информации, в настоящее время в школе ведутся активные работы, она должна открыться к началу учебного года. Также к 1 сентября может быть открыт корпус в Автозаводском районе.

По словам Ольги Петровой, школа в Сормовском районе может начать работу уже в этом году, предварительно после сентября.

Об условиях и датах набора учеников в новые школы будет дополнительно объявлено летом.

Напомним, крупнейший в России образовательный комплекс "Школа 800" будет состоять из трёх учебных корпусов в Нижнем Новгороде (на 1 500 мест - на бульваре Южный в Автозаводском районе, на 1 500 мест в мкр. "Верхние Печёры" в Нижегородском районе и на 1 100 мест - в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе. Также в комплекс будет входить центр дополнительного образования на 450 мест, расположенный на Бору.

Возведение образовательного центра началось 1 июня 2020 года. Тогда отмечалось, что создание "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Её называли одним из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который должен был стать одним из символов грядущего юбилея.

В феврале готовность корпусов "Школы 800" составляла от 57% до 91%.

Ранее сообщалось, что деятель образования Марк Сартан возглавит проект "Школа 800".