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Общество

Деятель образования Марк Сартан возглавит проект "Школа 800"

04 марта 2022 16:53  [117] Общество

Фото: соцсети Марка Сартана

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Руководитель Центра разработки образовательных систем "Умная школа" Марк Сартан возглавит проект "Школа 800" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Большая кадровая удача в Нижегородской области. Проектом "Школа 800" займётся один из лучших в России профильных специалистов – Марк Сартан", - поделился глава региона в соцсетях.

Он рассказал, что в портфолио специалиста - места во всевозможных рейтингах, победы в конкурсах, талантливые ученики и единомышленники.

"И главное, он смог реализовать уникальный проект "Точка будущего" в Иркутской области, включающий школу, детский сад, объекты для занятий спортом, Центр социальной и психологической поддержки и коттеджный поселок для приемных семей – всего 27 зданий", - добавил Глеб Никитин.

Также губернатор уточнил, что Марк Сартан займётся конкретно формированием команды и учебной программы. Стройку ведёт концессионер.

"Понимание задач и целей "Школы 800" с Марком Сартаном у нас общее. Это проект, способный менять регион, растить лидеров IT-отрасли, инженеров, проектировщиков в цифровой среде, дизайнеров в сотрудничестве с вузами и компаниями: ННГУ, НГТУ, ННГАСУ, ГК "Росатом", Сбербанком, Группой ГАЗ, ОСК. У нас есть возможность сделать "Школу 800" одной лучших в стране. Будем работать над этим!" - рассказал Никитин.

Напомним, Сартан станет уже третьим руководителем образовательного проекта. Его предшественница Елена Беленко покинула пост директора "Школы 800" в связи с личными обстоятельствами. Ранее она сменила на посту экс-министра образования Сергея Злобина.

В конце февраля стало известно, что два заместителя министра образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области - Маргарита Банникова и Алексей Коротков - переходят на работу в "Школу 800".  Их назначили заместителями директора образовательного центра.

Ранее сообщалось, что готовность корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде составляет от 57% до 91%. Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что образовательный центр планируется открыть в сентябре 2022 года.

СПРАВКА:

Марк Наумович Сартан в 1993 году создал и возглавил российский Центр практической психологии "Катарсис", занимавшийся психологическим просвещением педагогов.

В 1997 году основал еженедельник "Школьный психолог" и стал его главным редактором. Также возглавлял журнал "Искусство".

Входил в число создателей и организаторов Московского педагогического марафона учебных предметов – самого массового мероприятия в России по повышению квалификации учителей.

Марк Сартан - автор дистанционного курса повышения квалификации для учителей искусства и нескольких сотен газетных и журнальных публикаций по образовательной тематике, неоднократный участник всероссийских и международных образовательных конференций.

С 2013 года возглавляет национальный образовательный проект "Умная школа", образовательная программа которой аккумулирует методики "деятельностного образования", инклюзии, социальной адаптации, психолого-педагогического и медицинского сопровождения.

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Теги:
Назначения Образование школа 800
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