Более 500 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области в 2021 году при помощи жителей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 500 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области в 2021 году при помощи жителей. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев на заседании Законодательного собрания региона 31 марта.

Согласно данным областной Госавтоинспекции, в 2021 году было задержано 13 456 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 510 нарушителей выявлены благодаря сообщениям граждан на телефон горячей линии "112".

1 591 водитель был повторно задержан в нетрезвом состоянии. Они были привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

По словам Юрия Арсентьева, в 2021 году в Нижегородской области количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, сократилось на 20%, а число погибших в таких авариях людей - на 25%.

Напомним, позвонив по номеру "112", нижегородцы могут сообщить о предполагаемых фактах нахождения за рулем водителей в нетрезвом виде. При получении таких сообщений оператор напрямую передает информацию в ГИБДД, и госавтоинспекторы незамедлительно принимают меры для установления личности водителя и пресечения его противоправных действий.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на 6% снизилось количество ДТП по вине автомобилистов в состоянии опьянения.