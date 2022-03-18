Марк Сартан рассказал о приёме учащихся в "Школу 800" на будущий учебный год Общество

Корпус Школы 800 в Верхних Печёрах в феврале 2022 года Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде 1 апреля стартовал приём заявлений в первые классы на учебный год 2022-2023. "Школа 800" планирует набрать 200 первоклассников. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил директор образовательного проекта Марк Сартан.



Он рассказал, что поскольку "Школа 800" не является муниципальным образовательным учреждением, за ней не будет закреплено микроучастка. Поэтому родители одновременно могут подавать заявления на зачисление в школы по месту жительства.

Правила приёма, а также информация о сроках, порядке приёма заявлений и перечень необходимых документов будут опубликованы на сайте "Школы 800" до 30 апреля 2022 года. Набор учащихся будет осуществляться поэтапно, информация о количестве мест на первый год появится на сайте также до 30 апреля.

Как сообщила Первая концессионная компания "Просвещение", которая ведёт строительство корпусов школы, техническая готовность здания в Верхних Печёрах на данный момент составляет 91%. Уже завершаются работы по устройству внутренних перегородок, внутренних инженерных сетей, монтаж металлоконструкций атриума. Кроме того, ведутся фасадные и внутренние отделочные работы. Корпус уже подключен к централизованному теплоснабжению.



Корпус в Автозаводском районе готов на 75%: все работы по возведению стен, перекрытий и лестничных маршей полностью завершены. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних перегородок, внутренних и наружных инженерных сетей, обустройству фасада. Кроме того, планируется подача тепла на индивидуальный тепловой пункт.



Техническая готовность корпуса в Сормовском районе составляет 63%. Здесь завершены работы по возведению наружных стен, колонн, перекрытий и лестниц. В настоящее время устраиваются внутренние перегородки и ведутся отделочные работы, проводятся инженерные сети, монтируются металлоконструкции и устанавливаются фасады, окна и витражи. Также запущен в работу индивидуальный тепловой пункт.



Концессионер подчеркнул, что с наступлением тепла интенсивность строительных работ будет повышена.

Напомним, накануне министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что корпуса "Школы 800" в Верхних Печёрах и на Автозаводе будут открыты 1 сентября. Школа в Сормовском районе может начать работу также в будущем учебном году.