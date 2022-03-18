Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2022 19:39  [3] Подъезд к селу Ичалово в Дивеевском районе отремонтируют по нацпроекту БКД
01 апреля 2022 19:23  [43] Марк Сартан рассказал о приёме учащихся в "Школу 800" на будущий учебный год
01 апреля 2022 19:12  [62] Почти 140 нижегородских учреждений культуры получат поддержку в рамках проекта "Культура малой Родины"
01 апреля 2022 18:42  [85] Четырнадцать детей-сирот из Нижегородской области пройдут специальную подготовку к ЕГЭ и поступлению в вузы
01 апреля 2022 18:11  [386] Одиннадцать нижегородцев погибли во время спецоперации на Украине
01 апреля 2022 17:48  [120] Скульптура кошки, исполняющей желания, появилась в Выксе
01 апреля 2022 17:37  [126] Главы нижегородских районов обсудили изменения в маршрутной сети с ее разработчиками
01 апреля 2022 17:12  [130] Каждое третье ДТП в Нижегородской области связано с наездом на пешеходов
01 апреля 2022 16:53  [135] Ирина Блинова стала руководителем нижегородского отделения движения "Волонтеры культуры"
01 апреля 2022 16:32  [151] Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в Нижегородской области
Общество

Марк Сартан рассказал о приёме учащихся в "Школу 800" на будущий учебный год

01 апреля 2022 19:23  [43] Общество
Корпус Школы 800 в Верхних Печёрах в феврале 2022 года

Корпус Школы 800 в Верхних Печёрах в феврале 2022 года

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде 1 апреля стартовал приём заявлений в первые классы на учебный год 2022-2023. "Школа 800" планирует набрать 200 первоклассников. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил директор образовательного проекта Марк Сартан.

Он рассказал, что поскольку "Школа 800" не является муниципальным образовательным учреждением, за ней не будет закреплено микроучастка. Поэтому родители одновременно могут подавать заявления на зачисление в школы по месту жительства.

Правила приёма, а также информация о сроках, порядке приёма заявлений и перечень необходимых документов будут опубликованы на сайте "Школы 800" до 30 апреля 2022 года. Набор учащихся будет осуществляться поэтапно, информация о количестве мест на первый год появится на сайте также до 30 апреля.

Как сообщила Первая концессионная компания "Просвещение", которая ведёт строительство корпусов школы, техническая готовность здания в Верхних Печёрах на данный момент составляет 91%. Уже завершаются работы по устройству внутренних перегородок, внутренних инженерных сетей, монтаж металлоконструкций атриума. Кроме того, ведутся фасадные и внутренние отделочные работы. Корпус уже подключен к централизованному теплоснабжению.

Корпус в Автозаводском районе готов на 75%: все работы по возведению стен, перекрытий и лестничных маршей полностью завершены. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних перегородок, внутренних и наружных инженерных сетей, обустройству фасада. Кроме того, планируется подача тепла на индивидуальный тепловой пункт.

Техническая готовность корпуса в Сормовском районе составляет 63%. Здесь завершены работы по возведению наружных стен, колонн, перекрытий и лестниц. В настоящее время устраиваются внутренние перегородки и ведутся отделочные работы, проводятся инженерные сети, монтируются металлоконструкции и устанавливаются фасады, окна и витражи. Также запущен в работу индивидуальный тепловой пункт.

Концессионер подчеркнул, что с наступлением тепла интенсивность строительных работ будет повышена.

Напомним, накануне министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что корпуса "Школы 800" в Верхних Печёрах и на Автозаводе будут открыты 1 сентября. Школа в Сормовском районе может начать работу также в будущем учебном году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование школа 800 Школы
Поделиться:
Новости по теме
01 апреля 2022 10:26  [359] Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
04 марта 2022 16:53  [3836] Деятель образования Марк Сартан возглавит проект "Школа 800"
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph