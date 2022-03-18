Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

За минувшие сутки в Нижегородской области подтверждено 612 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, на 2 апреля в регионе зарегистрировано 408601 случай ковида.

Вылечились в общей сложности 391073 человека, в том числе 2757 человек за прошедшие сутки.

Скончались 11365 человек, в том числе 4 человека за минувшие сутки.

Напомним, что в марте 2022 года были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области.

Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области.

Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.