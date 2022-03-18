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Общество

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

02 апреля 2022 15:28  [105] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

За минувшие сутки в Нижегородской области подтверждено 612 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, на 2 апреля в регионе зарегистрировано 408601 случай ковида.

Вылечились в общей сложности 391073 человека, в том числе 2757 человек за прошедшие сутки.

Скончались 11365 человек, в том числе 4 человека за минувшие сутки.

Напомним, что в марте 2022 года были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области.

Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области.

Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

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Теги:
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