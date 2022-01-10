Высокоточную систему автоматической диагностики сердца создали в ННГУ Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Высокоточную систему автоматической диагностики сердца создали в ННГУ. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно информации, ученые Института информационных технологий, математики и механики (ИИТММ) ННГУ получили патент на изобретение "Аппаратно-программный комплекс электрокардиографических измерений". Система "Кардиомаяк" позволяет без участия врача выявлять различные патологии сердца, регистрировать аритмии, прогнозировать вероятность внезапной сердечной смерти.

Комплекс включает в себя несколько модулей. Кардиограф, считывающий данные о работе сердце, крепится на груди пользователя. Есть возможность снятия ЭКГ от одного до двенадцати отведений. Через мобильное приложение данные передаются на сервера Яндекса, где происходит обработка информации. Результаты диагностики можно увидеть в специальном веб-сервисе. Просмотреть их может как доктор, так и сам пациент.

Сообщается, что заключения прибора уже максимально приближены к врачебным. Точность диагностики составляет 86,9-95,1%.

Таких показателей удалось достигнуть благодаря технологии машинного обучения. Программное обеспечение устройства использует базу данных, включающую около 36,7 тысяч записей электрокардиограмм с врачебным заключением. На ее основе прибор автоматически строит алгоритмы постановки диагноза.

Один из авторов разработки Григорий Осипов отметил, что прибор можно использовать не только в медицинских центрах, но и в быту, подобно тонометру. По его словам, человеку со склонностью к сердечно- сосудистым заболеваниям такой прибор под рукой ему просто необходим.

В будущем разработчики планируют расширить функционал прибора с помощью датчиков температуры тела и сатурации крови, а также акселерометра, чтобы не только диагностировать нарушения в работе сердца, но и получать общую картину состояния организма.

В настоящее время испытания "Кардиомаяка" проходят на базе клиник Нижнего Новгорода, а также в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского (Москва) и Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова (Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что 5 проектов ученых ННГУ получили гранты РНФ.

Также напомним, что ученые ННГУ работают над противоопухолевыми препаратами двойного действия.